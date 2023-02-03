В Китае представили новый электрокроссовер Zeekr X

Китайский бренд Zeekr, входит в концерн Geely, представил на домашнем рынке футуристический электрокроссовер, модель X, сообщило 3 февраля издание Carnewschina, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Zeekr X основан на платформе Geely SEA. По размеру машина сравнима с такими моделями как Smart 1 и Volvo XC30. Габариты машины составляет 4450 мм в длину, 1 836 мм в ширину, а колесная база - 2 750 мм.

Экстерьер модели выполнен в стандартной стилистике бренда. Однако в этот раз дизайнеры решили придать ей более резкие и стремительные линии, которые подчеркнули спортивные задатки внедорожника. Обращает на себя внимание отсутствие дверных ручек, вместо которых установлены сенсорные кнопки на стойках дверей. Технические характеристики пока не раскрываются. Известно только, что Zeekr X может разгоняться до первых 100 км/ч за три с. Издание отметило, что скорее всего это показатель самой мощной двухмоторной версии, но наверняка будут и моноприводные модификации.

Zeekr X появится на китайском автомобильном рынке в начале второго квартала 2023 года, а затем машину планируют отправить в Европу. Новый электрокроссовер представят в течении текущего года в Норвегии, Нидерландах и Швеции.