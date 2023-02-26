Самый большой кроссовер Chery представят в феврале 2023 года

Официальная премьера самого большого кроссовера Chery - модели Tiggo 9 состоится 27 февраля 2023 года. Об этом сообщает autohome.com.cn, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в основе автомобиля лежит платформа Chery Mars. Машина рассчитана на перевозку 5 или 7 пассажиров, включая водителя. Длина модели составит 4820 мм, ширина - 1930 мм, высота - 1699 мм. Отличительными чертами Tiggo 9 станет большая решетка радиатора с вертикальными ламелями, шильдик бренда с подсветкой, а также скрытые дверные ручки. В салоне на передней панели установлен сдвоенный экран, состоящий из 12,3 - дюймовой панели приборов и 12,3 - дюймового центрального экрана управления.

Что касается двигателя, то Tiggo 9 будет оснащен 2,0-литровым турбированным силовым агрегатом мощностью 254 л.с. Продажи модели в Китае начнутся в мае 2023 года.