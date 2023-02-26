В Китае начались продажи кроссоверов Exeed AtlantiX

В Китае начались продажи купе-кроссоверов Exeed AtlantiX (на местном рынке модель называется Yaoguang) по цене от 152,8 тыс. юаней, сообщает портал "Китайские автомобили", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Габариты Exeed AtlantiX составляют 4781х1920х1671 мм при колесной базе 2815 мм. Модель оснащается 2,0-литровым турбомотором мощностью 261 л.с., с ним сочетается 7-ступенчатый "робот". Доступны модификации с передним и полным приводом.

В максимальную комплектацию кроссовера входит 24,6-дюймовый изогнутый экран, аудиосистема Sony с 14 динамиками, обогрев передних сидений и функция массажа, встроенный видеорегистратор, обивка сидений из натуральной кожи, проекция на лобовое стекло, функция автоматической парковки и другие опции.

Стоимость Exeed AtlantiX в КНР составляет от 152,8 тыс. до 202,8 тыс. юаней.