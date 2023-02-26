Как снимают рекламные ролики для Формулы-1?

Блогер продемонстрировал съёмку рекламных роликов на трассе Формулы-1. 14 февраля итальянская команда Ferrari провела презентацию своего болида SF-23, с которым будет выступать в новом сезоне чемпионата мира Формулы-1. Одновременно с премьерой состоялась короткая обкатка новинки на трассе Фьорано, а уже на следующий день на автодроме прошёл полноценный съёмочный день для проверки всех систем болида и подготовке фотографий и видеороликов для Scuderia Ferrari и её многочисленных спонсоров и партнёров, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Обычно такие мероприятия проходят за закрытыми дверями, но трасса во Фьорано расположена таким образом, что следить за работой на ней можно и со стороны. Этим и занялся YouTube-блогер Varryx, который снял познавательный видеоролик о том, как устроена работа команды Формулы-1 во время съёмочных дней.

Для гонщиков это изнурительная по своему однообразию работа - ехать нужно довольно медленно, выполняя все команды режиссёра. Сам же режиссёр вместе с оператором и звукооператором следует в машине перед болидом.

В Ferrari в качестве съёмочных машин использовали два кроссовера Alfa Romeo Stelvio. Красная машина - в 280-сильном варианте Veloce, а матово-чёрный автомобиль с установленным на него оборудованием - флагманский 510-сильный вариант Quadrifoglio. Такая машина позволяет снимать динамичные даже по меркам Формулы-1 эпизоды рекламы.