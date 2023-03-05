Пилоту Формулы-3 разрешили взять в кокпит смартфон, и вот почему

Гонщику Формулы-3 разрешили взять в кокпит смартфон, и вот почему. Делегаты FIA сделали исключение для Кристиана Мэнселла на первом этапе чемпионата Формулы-3, так как команда Campos объяснила необходимость наличия мобильного телефона в кокпите медицинскими показаниями. У Мэнселла диагностирован диабет первого типа, и контролировать уровень сахара в крови нужно постоянно: для этого и потребуется смартфон со специальным датчиком, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Медицинский делегат FIA признал, что Кристиан Мэнселл может выступать в соревнованиях, несмотря на диабет, а стюарды согласились с командой Campos, что было бы разумно использовать систему мониторинга уровня сахара, с которой гонщик уже знаком. И Мэнселлу, и Campos пригрозили суровым наказанием, если смартфон будет использоваться для передачи каких-либо других данных.

Интересно, что смартфон в кокпите гонщика Формулы-3 разрешён только на уикэнд в Бахрейне, а к апрельскому этапу в Австралии команда Campos должна предложить другое решение. Очевидно, что Мэнселлу и его гоночному инженеру придётся обмениваться данными об уровне сахара другим способом. Таким образом, гонка в Бахрейне будет в каком-то смысле уникальной, ведь FIA давно запрещает пилотам всех формульных чемпионатов проносить в кокпит какие-либо гаджеты.

Одновременно с Формулой-3 в эти выходные пройдёт первый этап "Королевских гонок". Сезон 2023 года должен быть самым протяжённым за всю историю чемпионата: за девять месяцев запланировано 23 этапа в 21 стране мира.