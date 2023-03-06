Jeep отзовет десятки тысяч автомобилей

Компания Jeep запускает масштабную отзывную кампанию, которая затронет около 69 тыс. автомобилей бренда. Причина серьезная - риск внезапного возгорания этих машин, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Под отзыв попадут 55 082 внедорожника Wrangler и 14 119 пикапов Gladiator с шестиступенчатой механической трансмиссией, выпущенный в период с 2018 по 2023 год. Поводом для отзывной кампании послужил перегрев корзины сцепления, что при определенных условиях может привести к взрыву механизма и возгоранию. Автопроизводителю известно о 36 гарантийных претензиях клиентов из-за неисправности коробки передач, но ни в одном из случаев корзина сцепления не взрывалась.

Владельцы попавших под отзыв автомобилей начнут получать уведомления о необходимости посетить сервис, начиная с 14 апреля. Все ремонтные работы будут выполняться за счет производителя.