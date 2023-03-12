Составлен рейтинг самых ненадежных электрокаров

Сразу две Tesla попали в список наименее надежных электромобилей. Его составило агентство Consumer Reports. Tesla Model S и Model X вошли в первую десятку, как и в прошлый раз, а худшим оказался Hyundai Kona Electric первого поколения. Вторая строчка досталась Chevrolet Bolt EUV, а за ним расположился хэтчбек Chevrolet Bolt. Надежность Model X, расположившейся на четвертом месте, оказалась хуже, чем средний показатель современного нового автомобиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, пятую строчку рейтинга занял электрокар Polestar 2, а за ним следуют Jaguar I-Pace и Porsche Taycan. Tesla Model S показала чуть лучший результат, чем Model X, расположившись на восьмой строчке. Завершают список самых ненадежных "батарейных" автомобилей Audi e-tron и пикап Rivian R1T.

В феврале Tesla пришлось объявить очередную крупную отзывную кампанию, которая затронула в том числе Model X и S. В Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) пришли к выводу, что автопилот Tesla FSD (Full Self-Driving, или "полностью автономное вождение") может провоцировать аварии на перекрестках. Под отзыв попали более 360 тысяч машин.

Любопытно, что при этом самая дешевая Tesla - Model 3 - лидирует в рейтинге надежности того же Consumer Reports, составленном в декабре 2022 года на основании отзывов владельцев. У Model 3 оказалось меньше всего проблем с аккумуляторами, электромоторами или зарядкой, выявил опрос.

Из-за пристального внимания NHTSA Tesla приходится объявлять масштабные отзывы. Часто они связаны с автопилотом, однако акции из-за различных дефектов и заводских недосмотров тоже не редкость: в ноябре, к примеру, ремонт понадобился сотням тысяч электрокаров, фонари которых могут периодически не срабатывать.