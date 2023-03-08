В Китае заметили прототип внедорожника BYD без камуфляжа

Китайская компания BYD вывела на тесты внедорожник Yangwang U8 без камуфляжа, сообщает Day.Az со ссылкой на издание CarNewsChina. Судя по всему, рыночный дебют должен состояться в самое ближайшее время.



Фотошпионы заметили пару внедорожников U8, которые не были покрыты маскировочной пленкой. Один из них перевозили на автовозе, однако другой самостоятельно передвигался по китайским улицам. Yangwang U8 имеет характерный угловатый кузов с необычной оптикой и большим запасным колесом на крышке багажника. За дизайн отвечал Вольфганг Эггер, ранее работавший в SEAT, Alfa Romeo, Audi и Volkswagen.

Силовая установка новинки состоит из четырех электромоторов, суммарно развивающих 1100 л.с. и 1600 Н·м крутящего момента. Разгон до первой сотни составляет 3 с. Кроме того, автомобиль имеет полноуправляемое шасси, благодаря которому U8 может передвигаться в "режиме краба" (то есть способен двигаться по диагонали).

Напомним, бренд Yangwang был создан BYD в 2022 году. Первенцем марки станет внедорожник U8, который представили 5 января 2023 года. Машина имеет все шансы стать самым дорогим автомобилем Китая. Цены на модель начнутся с отметки 800 тыс. юаней. Прайс на самые дорогие версии будет достигать 1,5 млн юаней.