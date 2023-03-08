Hongqi выпустит большой электроседан

Китайский премиальный бренд, принадлежащий государственной корпорации FAW, готовит к полноценному дебюту новый электрический седан E702, сообщает Day.Az со ссылкой на Autohome.com.



Как и кроссовер E202, седан E702 получил новый фирменный дизайн бренда. По заверениям создателей, светотехнику постарались выполнить в виде цифры семь. Вместо традиционных зеркал заднего вида установлены камеры.



Компания намеревается оснастить E702 самыми передовыми технологиями. В числе прочего машина получит продвинутый самообучающийся автопилот. Уже заявлено, что он сможет самостоятельно обгонять другие машины на трассе, менять полосы движения, а также автоматически съезжать или заезжать на пандусы.

Техническая начинка пока не раскрывается. Известно только, что Hongqi E702 будет базироваться на новой 800-вольтовой платформе, поддерживающей систему быстрой зарядки. Благодаря ней пополнить запас хода на 300 км можно будет всего за пять минут. Судя по всему, полноценный дебют новинки состоится уже в 2023 году. Однако на рынок модель попадет не ранее 2024 года.

