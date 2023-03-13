Новый Chevrolet Traverse

Американский автопроизводитель готовит новое поколение трёхрядного кроссовера, и свежие шпионские фотографии позволяют нам разглядеть основные особенности его внешнего вида.

Модель Traverse впервые была представлена в начале 2008 года на Чикагском автосалоне, хотя это имя было использовано компанией ещё в 2000-м году - именно тогда показали своеобразный по дизайну Traverse Concept, однако он не имеет никакого отношения к появившемуся позже серийному кроссоверу. Сегодня на конвейере вторая генерация большого паркетника, производство которого началось в 2017 году. Спустя три года состоялась премьера рестайлинговой версии, а теперь компания готовит новое поколение популярной модели, и тестовые образцы уже несколько раз попадались фотошпионам.

В целом новинка очень похожа на нынешнюю генерацию, при этом есть и ряд заметных отличий. Прежде всего, кроссовер станет компактнее за счёт более короткой колёсной базы. Переднюю часть сделают более угловатой, здесь появится модная нынче "двухэтажная" оптика с полосками габаритов сверху и основными блоками фар, встроенными в бампер. Сбоку самым интересным элементом станет по-новому оформленные С-стойки кузова (расположенные за задними дверьми). Кроссовер получит новые фонари, мы изобразили один из возможных вариантов графики светодиодных огней. Также на тестовых прототипах можно заметить 4 квадратных патрубка выхлопной системы, вызывающих ассоциации со спорткаром Corvette последнего поколения.

Информации о технических особенностях будущей новинки пока нет. Нынешний Traverse построен на платформе C1XX с поперечным расположением двигателя, которую также используют кроссоверы Cadillac XT5 и XT6. Он оснащается единственным атмосферным бензиновым V6 3.6 мощностью 318 л.с., 9-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом. Вполне возможно, новое поколение в соответствии с нынешними тенденциями перейдёт на турбомоторы меньшего объёма, позволяющими выдавать больше мощности при меньшем потреблении топлива.

Премьера нового Chevrolet Traverse может состояться в течение этого года.