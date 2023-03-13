«АвтоВАЗ» и УАЗ вновь начали оснащать некоторые свои модели системой ABS

Ведущие российские производители легковых автомобилей "АвтоВАЗ" и УАЗ вновь начали оснащать некоторые свои модели антиблокировочной системой тормозов (ABS), передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"УАЗ начал выпускать внедорожники "Патриот" с антиблокировочной системой тормозов и моторами повышенного с Евро-2 до Евро-5 класса. В настоящее время машины 2023 года представлены только в двух комплектациях - "Base Икар" и "Base Икар пакет Limited".", - отмечает издание.

Вместо ABS фирмы Bosch автомобили УАЗ получили антиблокировочную систему китайской фирмы AGP. Помимо "Патриота", такая ABS устанавливается на модели "Пикап" и "Профи".

"АвтоВАЗ" сейчас оснащает системой ABS только модель Lada Vesta NG. Производство этой модели возобновилось в Тольятти в начале марта.