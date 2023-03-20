Китайский седан-бестселлер Nissan пережил рестайлинг

Компания Nissan начала продажи обновленного седана-бестселлера Sylphy. Одноклассник Toyota Corolla по-прежнему предлагается с атмосферным двигателем 1.6 (135 сил, 159 Нм) и гибридной системой e-Power (126 сил, 300 Нм) на основе мотора 1.2. После апгрейда экстерьера и интерьера сохранены привлекательные цены: базовый седан стоит от 98 800 юаней, гибрид обойдётся в 138 900 юаней, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Внешность и салон обновлённого семейства Nissan Sylphy раскрыли месяц назад, а теперь подоспела информация о технике, оснащении и ценах. Впрочем, спрос на среднеразмерные седаны сохраняется на высоком уровне (за два года реализовано более 900 тысяч машин), поэтому обошлось без революций.