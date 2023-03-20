Китайский седан-бестселлер Nissan пережил рестайлинг
Компания Nissan начала продажи обновленного седана-бестселлера Sylphy. Одноклассник Toyota Corolla по-прежнему предлагается с атмосферным двигателем 1.6 (135 сил, 159 Нм) и гибридной системой e-Power (126 сил, 300 Нм) на основе мотора 1.2. После апгрейда экстерьера и интерьера сохранены привлекательные цены: базовый седан стоит от 98 800 юаней, гибрид обойдётся в 138 900 юаней, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
Внешность и салон обновлённого семейства Nissan Sylphy раскрыли месяц назад, а теперь подоспела информация о технике, оснащении и ценах. Впрочем, спрос на среднеразмерные седаны сохраняется на высоком уровне (за два года реализовано более 900 тысяч машин), поэтому обошлось без революций.
Самому простому Nissan Sylphy положена связка 5-ступенчатой "механики" и атмосферного 1,6-литрового двигателя HR16. У такой версии нет даже ABS и медиасистемы с тачскрином. На ступень выше машины с вариатором, для которых доступно пять комплектаций с разным набором опций.
Самые оснащённые и экономичные Sylphy - последовательные гибриды с системой e-Power. "Атмосферник" 1.2 работает только в режиме генератора, поэтому расход бензина АИ-92 в смешанном цикле WLTC составляет около четырех литров на 100 километров. Медиасистема с 12,3-дюймовым тачскрином для гибридов обязательна.
Самый дорогой Nissan Sylphy обойдётся в 174 900 юаней, то есть после рестайлинга подразделение Dongfeng-Nissan оставило старые ценники. Поставки машин на китайский рынок стартуют в марте, а в течение года похожий апгрейд ждут от американского собрата Nissan Sentra.
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