Так выглядит новый трехрядный кроссовер Espace

Компания Renault преждевременно показала семиместный кроссовер Espace. На французском сайте марки в руководстве пользователя Austral обнаружили чертежи, габаритные размеры и варианты трансформации салона нового Espace. Всё дело в том, что имя Espace достанется растянутой трёхрядной версии Renault Austral, поэтому полная унификация (вплоть до одинаковых мануалов) объяснима. Премьера большого вседорожника состоится 28 марта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, у нового Renault Espace не будет ничего общего с одноимённым минивэном. От однообъёмников французская марка отказалась в пользу кроссоверов, и новая модель станет удлинённым на 210 миллиметров Renault Austral. Колёсная база увеличится на 73 миллиметра, высота возрастёт на 27 миллиметров, ширина - на пять миллиметров.

Судя по тизеру, спереди салоны будут полностью идентичны, но задние пассажиры почувствуют разницу. Анонсированы панорамная крыша рекордной площади и компоновка по схеме 2 + 3 + 2. Кресла второго ряда можно будет складывать и отдельно сдвигать продольно для доступа на "галёрку". Демонтаж сидений третьего ряда не предусмотрен, но сложить их можно.

О технике Renault Espace информации нет, но унификация с Austral ожидаема, как и отказ от самых простых модификаций с "механикой" и турбомотором 1.2. На вершине гаммы наверняка сохранится гибрид E-Tech совокупной мощностью 200 лошадиных сил, а обычным кроссоверам с "турбочетвёркой" 1.3 может быть доступно полноуправляемое шасси.

Ключевой рынок для Renault Espace - Европа, однако на других континентах трёхрядный кроссовер тоже может появиться. Больше подробностей появится на презентации через десять дней.