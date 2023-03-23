Ford разрешил китайцам выпустить копию пикапа F-150

Китайская марка JMC представила лицензионную копию американского пикапа Ford F-150. В Китае состоялась премьера JMC Dadao - под этим названием на местном рынке будет продаваться клон модели Ford, и американский автопроизводитель дал на это добро. Dadao стал флагманом линейки JMC и для него даже придумали собственный класс - PUV (Possibility Unique Vehicle), который указывает на уникальность пикапа. Впрочем, "уникальным" его назвать сложно, так как он не только внешне скопирован с Ford F-150, но и агрегаты у него "фордовские", передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Dadao дебютировал в трех вариантах дизайна экстерьера, каждый из которых предназначен для определенной группы покупателей. Версию с простенькой радиаторной решеткой и стандартными бамперами предложат для коммерческого использования, для частных клиентов подготовлен пикап с хромированным "грилем" и противотуманками, а для любителей бездорожья - с черной матовой решеткой, усиленными бамперами и шноркелем.

Модификаций пока две, заднеприводная и полноприводная. Двигатель - безальтернативный "фордовский" Ecoboost, который работает на бензине. Это 2,3-литровый наддувный агрегат на 258 лошадиных сил. Позже гамма пополнится и турбодизелем того же объема, но с отдачей 177 сил. Не исключены гибридные, и даже полностью электрические установки - платформа позволяет.

На китайский рынок новинка выйдет до конца весны, цены объявят позже. А вот за пределами Китая, в том числе в России, модель вряд ли появится - только если ее привезут к нам в частном порядке под заказ.

У JMC уже есть опыт производства перелицованных моделей Ford. Маркой частично владеет Changan, у которого в свою очередь имеется совместное предприятие с Ford. И под именем JMC Teshun в КНР продается переделанный Ford Transit второго поколения.