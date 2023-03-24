Genesis создаст компактный спорткар для Европы

Премиальный корейский бренд Genesis планирует разработать компактный спорткар для европейского рынка, передает Day.Az со ссылкой на Autocar.uk. Автомобиль разработают на базе концепта Mint, представленного еще в 2019 году.



Руководитель отдела планирования Genesis Марк Чой подтвердил, что компания действительно сейчас рассматривает возможность расширения своего модельного ряда за счет компактной спортивной модели, которая была бы актуальна в Европе.

Впрочем, пока что окончательного решения не принято. В Genesis хотят сделать компактный автомобиль для комфортного передвижения в городских условиях. Силовая установка при этом будет полностью электрической, что может негативно повлиять на сроки проектирования, так как в мире подорожало сырье, используемое для производства батарей.

Технические характеристики пока не раскрываются. В Genesis заявляют о запасе хода в 322 км на одной зарядке. Кроме того, автомобиль сможет быстро пополнять запас батареи благодаря технологии быстрой зарядки.