Genesis создаст компактный спорткар для Европы
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Премиальный корейский бренд Genesis планирует разработать компактный спорткар для европейского рынка, передает Day.Az со ссылкой на Autocar.uk. Автомобиль разработают на базе концепта Mint, представленного еще в 2019 году.

Руководитель отдела планирования Genesis Марк Чой подтвердил, что компания действительно сейчас рассматривает возможность расширения своего модельного ряда за счет компактной спортивной модели, которая была бы актуальна в Европе.

Впрочем, пока что окончательного решения не принято. В Genesis хотят сделать компактный автомобиль для комфортного передвижения в городских условиях. Силовая установка при этом будет полностью электрической, что может негативно повлиять на сроки проектирования, так как в мире подорожало сырье, используемое для производства батарей.

Технические характеристики пока не раскрываются. В Genesis заявляют о запасе хода в 322 км на одной зарядке. Кроме того, автомобиль сможет быстро пополнять запас батареи благодаря технологии быстрой зарядки.