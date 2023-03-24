Какое масло меньше всего угорает в двигателе

Какие виды моторного масла выгорают в двигателе меньше всего, Autonews рассказал технический директор международной сети автосервисов FIT Service Алексей Рузанов, передает Day.Az.



Какое масло не угорает в двигателе?



Все зависит от температуры вспышки. Чем она выше, тем меньше масляные потери. Наиболее высокими значениями по этому параметру может похвастаться синтетика.



"При выборе масла важно ориентироваться на рекомендации и допуски производителя автомобиля. В рекомендациях будет прописана необходимая вязкость масла и иные характеристики. Они обозначены в виде допусков производителя. Экспериментировать здесь точно не стоит", - рассказал Алексей Рузанов.

Какие виды масел существуют?



На сегодняшний день существует множество различных масел. При подборе масла необходимо придерживаться рекомендаций классификации моторных масел по международным стандартам - это классификация вязкости по SAE. Она единая для всех производителей. Всего выделяют пять групп моторных масел. Первая - минеральная, вторая - прошедшая гидроочистку минеральная, третья - синтетические гидрокрекинговые масла, четвертая - полиальфаолифины, пятая - сложные спирты, эфиры, силиконы.



Как правильно подобрать масло?



Очень важно соблюдать допуски качества масла - это необходимый пакет присадок, добавленный в основу масла. Присадки будут придавать маслу необходимые для данного авто характеристики. Качество масла определяется по классификации API (Американский институт нефти) и АСEA (Европейская ассоциация автопроизводителей). Это основные классификации.



Правильно подобранное масло, с нужной вязкостью и пакетом присадок, предотвратит преждевременный износ деталей двигателя, угар масла и возникновение отложений. И немало важный момент - это своевременная замена. Насколько хорошее не было бы масло, оно имеет определённый ресурс.