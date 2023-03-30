Toyota сообщила о рекордных продажах

Мировые продажи ведущего японского концерна Toyota в феврале составили 773,2 тыс. автомобилей, что на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года, говорится в распространенном в четверг отчете компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При этом февральские показатели продаж оказались рекордными для этого месяца за всю историю корпорации. Производство также увеличилось на 2%, до 755 тыс. единиц. Совокупное количество автомобилей, проданных Toyota и ее дочерними компаниями Daihatsu и Hino, составило 856,3 тыс. (рост на 10,5%).

На японском рынке Toyota продала 155,8 тыс. новых автомобилей, что на 53,2% больше, чем в феврале прошлого года. Всплеск обусловлен в том числе появлением нового поколения популярного гибрида Prius. Кроме того, на уровень продаж положительно повлияло восстановление после спада, вызванного дефицитом полупроводников и распространением COVID-19.

В прошлом году Toyota вместе с Daihatsu и Hino третий год подряд заняли первое место по продажам автомобилей в мире, реализовав 10,48 млн автомобилей.