Subaru показала второй тизер новой модели с "внедорожным" пакетом Wilderness

В следующую среду, 5 апреля, откроет свои двери очередной автосалон в Нью-Йорке. В рамках этой выставки Subaru выпустит новую модель с "внедорожным" пакетом Wilderness. Что это будет за машина, пока неизвестно, но компания уже опубликовала второй тизер с ней, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Новый тизер Subaru Wilderness оказался более информативным, чем первый. Если на опубликованном на прошлой неделе снимке в кадр попал только значок Wilderness, то теперь производитель показал черный пластиковый бампер с тиснением "SUBARU", контрастными желтыми акцентами и парктрониками.

Subaru по-прежнему держит в секрете, какая из ее моделей получит внедорожный пакет в этот раз, но, есть мнение, что это будет новый Subaru Crosstrek. Производитель лишь обещает, что автомобиль будет подготовлен к любым приключениям на бездорожье и похвастается высокой мощностью.

Премьера нового Subaru Wilderness состоится на международном автосалоне в Нью-Йоркске 5 апреля 2023 года.