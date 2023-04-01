Renault хочет обыграть новый Mitsubishi ASX

Французская марка Renault начала продавать кроссовер Captur на европейском рынке в 2013 году, выпуск этой модели налажен на заводе в Испании. SUV второго поколения появился в 2019-ом, в его основу легла платформа CMF-B. Не стоит путать этот паркетник с Renault Kaptur, который пережил рестайлинг в 2020-ом, передает Day.Az со ссылкой на Kolesa.ru.

В рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi был разработан новый Mitsubishi ASX, предназначенный для Европы: он стал "близнецом" актуального паркетника Renault Captur. Теперь новинка японского бренда выходит на рынок, при этом отличий во внешности у них практически нет: конечно, ромбы заменили логотип в виде трёх алмазов, а на радиаторной решётке у ASX появился рисунок из блестящих пластин, но на этом всё.

Неудивительно, что в Рено подумали о необходимости "дистанцироваться" от старого и теперь не уникального дизайна, так что европейский Captur в ближайшее время ждёт обновление. Официальной информации о том, как будет выглядеть посвежевший Каптюр, пока нет, так что пока придётся воспользоваться фантазией художников: своим вариантом потенциальной внешности рестайлингового SUV с нами поделился дизайнер испанского издания Motor.es.

Предполагается, что большая часть визуальных изменений сосредоточится в передней части паркетника. При этом, скорее всего, на оформление экстерьера окажет влияние представленный год назад кроссовер Renault Austral. В подобном стиле, вероятно, будет оформлена радиаторная решётка модели. Судя по рендеру, посвежевший Captur может получить новую головную оптику с новой формы фарами, а также светодиодными "клыками", которые превратят в штрихи, вписанные в "бумеранги". Конечно же, логотип бренда, вписанный в выемку на капоте, будет изображён в новом упрощённом варианте.

Ожидается, что задние фонари сохранят "С-образную" форму, но им изменят графику. Кроме того, обновлённому Renault Captur, вероятно, достанутся колёсные диски нового оригинального дизайна, а также расширенная палитра и дополнительные варианты окраса кузова. Интерьер тоже может получить свою порцию обновок, таких как новый мультируль, другие материалы для обивки и иной пластик, а также в списке оборудования будут улучшенные водительские помощники.

Технику Каптюра в ходе обновления, скорее всего, трогать не будут. Напомним, базовая версия паркетника предлагается с бензиновой 1,0-литровой "турботройкой" (мощность - 91 л.с.) в паре с шестискоростной "механикой". Следующая в гамме - "турбочетвёрка" объёмом 1,3 литра, работающая в тандеме с 12-вольтовым стартер-генератором, при этом у варианта с ручной коробкой система выдает 140 л.с., а с семиступенчатым "автоматом" с двумя сцеплениями - 158 л.с. В линейке имеется и "обычный" гибрид (без возможности зарядки от электросети) с "атмосферником" объёмом 1,6 литра и батареей ёмкостью 1,3 кВт*ч (отдача - 145 л.с.). Ещё есть подзаряжаемый гибрид с тем же атмосферным мотором, но с другим аккумулятором - на 10,5 кВт*ч; суммарная мощность этой установки составляет 160 л.с.

По предварительным данным, обновлённый SUV французской марки дебютирует уже грядущей осенью, а в продажу на европейском рынке посвежевший Renault Captur поступит в начале 2024 года.