Volvo Trucks начал тестировать электрические грузовики

Volvo Trucks приступил к тестированию на дорогах общего пользования электрических грузовиков с водородными топливными элементами. Эти модели станут важной частью модельного ряда Volvo Trucks, говорится в официальном пресс-релизе производителя.

Как передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня, в прошлом году Volvo Trucks впервые продемонстрировал публике свои электрические грузовики на топливных элементах. А теперь эти грузовики впервые тестируют на дорогах общего пользования. Для того чтобы сделать испытания еще более сложными, тесты проводили за полярным кругом на севере Швеции - в очень холодном климате.

"Грузовики работают семь дней в неделю и в любую погоду. Суровые условия на дорогах общего пользования в северной Швеции, с гололедом, ветром и большим количеством снега, создают идеальные условия для проведения испытаний. Я рад сообщить, что тесты проходят хорошо, подтверждая результаты, которые мы получили ранее при испытаниях как в цифровом формате, так и на нашем ограниченном испытательном полигоне недалеко от Гётеборг", - отметила Хелена Альсио, вице-президент по управлению продуктами для силовых агрегатов Volvo Trucks.

В компании отмечают, что электрические грузовики на водороде будут особенно удобны при поездках на большие расстояния и когда использовать только аккумуляторы невозможно, например, в сельской местности, где нет необходимой зарядной инфраструктуры. Водородные грузовики Volvo появятся в продаже во второй половине текущего десятилетия. За несколько лет до коммерческого запуска Volvo Trucks планирует начать испытания новых автомобилей с транспортными компаниями.