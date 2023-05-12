В Китае стартовало производство нового кроссовера Hongqi HS5

Китайская компания Hongqi начала производство кроссовера HS5 второго поколения, говорится в сообщении пресс-службы бренда.



Как передает Day.Az со ссылкой на Autonews, ежемесячно планируется продавать более 10 тыс. кроссоверов Hongqi HS5. Ежегодные же продажи модели должны составить порядка 150 тыс. единиц.



Новый Hongqi HS5 радикально отличается от своего предшественника. Автомобиль получил крупную решетку радиатора и новую светотехнику. Блок дневных ходовых огней теперь совмещен с указателями поворота, а ниже расположились основные фары, которые теперь интегрированы в передний бампер. Сзади фонари объединили в единый элемент. Габариты: 4785 мм в длину, 1905 мм в ширину и 1700 мм в высоту. Колесная база - 2870 мм.

Кроссовер получил безальтернативный 2-литровый турбомотор CA4GC20TD-35 мощностью 252 л.с., работающий в связке с 8-ступенчатым "автоматом".