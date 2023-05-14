Tesla отказалась от борьбы с Mercedes-Benz, чтобы победить Ford. Американский производитель инициировал "ценовые войны", и сомнений нет: основными конкурентами Tesla станут не премиум-бренды, а компании из масс-маркета. В США главным соперником Tesla может стать Ford, в Европе - Renault, считают аналитики Bloomberg. Эксперты уверены, что Илон Маск жертвует прибылью ради объёмов продаж, и бросить вызов премиум-маркам Tesla больше не сможет, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Аналитики Bloomberg напомнили, что изначально электромобили Tesla привлекали покупателей люксовых моделей из того же ценового сегмента, что и BMW или Mercedes-Benz. Даже массовые электромобили вроде Model 3 стоили дороже топливных конкурентов, но в последние месяцы Илон Маск сменил стратегию.

В 2023 году цены на электромобили Tesla в США снизились на 15-29 процентов, да и на других рынках автопроизводитель развязал "ценовые войны". Конкурентам пока нечем ответить: тот же Ford был вынужден отреагировать и уменьшить цену на Mach-E на 4500 долларов, но из-за отсутствия эффекта масштаба для "голубого овала" прогнозируют убыток в размере трёх миллиардов долларов по итогам года.

Обратная сторона политики Tesla - фактический уход из премиум-сегмента и возможное обесценивание флагманских моделей Model S и Model X. Интересно, что тот же Mercedes-Benz придерживается противоположной стратегии: недорогие модели отправят в отставку, а объёмами пожертвуют ради статуса премиум-бренда.