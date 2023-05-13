BMW отзывает ряд электрических кроссоверов

BMW запустила отзывную кампанию сразу по двум электрическим моделям: кроссоверам XM и X7 M60i. В обоих случаях есть риски возгорания, что максимально критично для электромобилей, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Правда, ситуация весьма нетипична, так как сервисный центр посетят всего пять человек: отзывная кампания касается одного экземпляра XM и четырёх X7 M60i. То ли дефект оказался крайне специфичным, то ли продажи этих автомобилей очень невелики.

Все пять авто, которые попали под отзыв, были произведены в Южной Каролине. Возможно, речь идёт о какой-то проблеме на производстве, которая привела к появлению дефектов в указанных авто.