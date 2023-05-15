Новый босс Toyota пообещал расширить линейку спорткаров. Британский Autocar приводит слова Кодзи Сато - президента и генерального директора Toyota Motor, занявшего свой пост в апреле. После гонки на выносливость в Бельгийском Спа господин Сато сказал, что "бренд GR будет востребован в будущем" и дал понять: у экс-главы Toyota Акио Тойоды "будет намного больше времени, чтобы разрабатывать модели семейства Gazoo Racing", передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Контекст заявления Кодзи Сато понятен, если вспомнить, что именно Акио Тойода инициировал создание линейки высокопроизводительных Toyota Gazoo Racing. В японской корпорации внука основателя фирмы шутливо называют "мастер-водитель" за увлечённость гонками, регулярные выступления в соревнованиях и поддержку автоспорта.

Подробностей пока нет, но можно предполагать, что будущее линейки Gazoo Racing за электрокарами. Флагманом GR может стать "батарейный" суперкар, показанный в виде концепта полтора года назад. Пока семейство GR состоит из четырёх бензиновых моделей: купе GR86 и GR Supra, а также трёхцилиндровых хот-хэтчей GR Yaris и GR Corolla.