Серийный электромобиль Geely с запасом хода 1000 км стал реальностью

Geely анонсировала обновленный электромобиль Zeekr 001 с запасом хода до 1032 км в начале текущего года, а сейчас наконец-то дело дошло до поставок реальных товарных авто заказчикам. Такая впечатляющая автономность - у топовой версии, оснащенной тяговой аккумуляторной батареей CATL Qilin емкостью 140 кВт·ч (она дебютировала летом прошлого года). У Qilin плотность энергии даже выше, чем у тяговых батарей 4680 Tesla, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.com.

Стоимость Zeekr 001 2023 года с тяговой аккумуляторной батареей емкостью 100 кВт·ч составляет 43 тыс. долларов, но за тяговую батарею емкостью 140 кВт·ч нужно доплатить 14,8 тыс. долларов! Таким образом, стоимость топовой версии достигает 57,8 тыс. долларов. Многие аналитики прогнозируют массовое появление доступных серийных электромобилей с запасом хода 1000 км, но пример Zeekr 001 говорит о том, что будет это не скоро.

Напомним, Zeekr 001 - это пятидверный хетчбэк (но некоторые его называют кроссовером). Габариты автомобиля составляют 4970 х 1999 х 1560 мм при длине колесной базы 3005 мм. Максимальная мощность силовой установки - 545 л.с. (двухмоторной полноприводной версии), на разгон до 100 км/ч уходит всего 3,8 с.