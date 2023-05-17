Пикап Ford Ranger Raptor стал машиной безопасности кольцевых гонок Repco Supercars. Как практически нереально увидеть спортивное купе на пересечённой местности, так и маловероятно встретить подготовленный для бездорожья пикап на кольцевой гоночной трассе. Но недаром говорят, что в Австралии всё наоборот - устроители национального кольцевого чемпионата Repco Supercars Championship в качестве автомобиля безопасности для своей серии выбрали новейший пикап Ford Ranger Raptor. Так подразделение Ford Performance решило использовать популярные гонки для продвижения своего нового продукта, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Технически автомобиль безопасности ничем не отличается - под капотом у него 400-сильный бензиновый 3,0-литровый турбомотор V6, который сочетается с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и постоянным полным приводом с межосевым дифференциалом, блокировками переднего и заднего дифференциалов.

Новый Ford Ranger Raptor будет официальным автомобилем безопасности на всех этапах чемпионата в 2023 году, а прежний Ford Mustang GT станет играть роль резервного сейфти-кара. Медицинской же машиной станет кроссовер Ford Escape ST-Line.