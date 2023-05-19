Роскошный седан Hongqi E001 замечен на дороге

Автомобиль FAW Hongqi E001 был замечен во время дорожных испытаний в Китае. Это чисто электрический седан со сменной батареей и запасом хода 600, 800 или 1000 км в зависимости от версии. Стоит также упомянуть, что этот автомобиль появится в Европе. Сейчас E001 находится на завершающей стадии испытаний, готовясь к выходу на рынок в ноябре, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Люксовый бренд Hongqi, принадлежащий FAW, был основан в 1959 году. Раньше Hongqi поставляла автомобили только китайскому правительству. На сегодняшний день это один из самых продаваемых брендов в Китае. Более того, в январе Hongqi запустила новый бренд под названием Hongqi New Energy. Основное внимание уделяется электромобилям и международному развитию. Hongqi New Energy планирует запуск в Европе, а именно в Германии, Норвегии, Швеции, Нидерландах и Франции. Первым автомобилем на международном рынке станет Hongqi E001.

На фото видно, что у машины сплошной задний фонарь, выдвижные дверные ручки и колеса с пятью спицами. Салон выполнен в черном цвете Кроме того, у него руль круглой формы, а не срезанный, как на предсерийном автомобиле.

Седан Hongqi E001 получит два мотора суммарной мощностью 618 л.с. и максимальным крутящим моментом 756 Нм. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать 3,9 секунды. Размер батареи пока не разглашается, но известно, что она производится по технологии Cell-to-Pack (CTP), при этом будет возможность заменять батарею за 60 секунд на соответствующих станциях. Hongqi E001 сможет за 5-минут зарядки пополнить запас хода на 350 км. Седан будет поддерживать беспроводную зарядку мощностью 30 кВт.

В салоне автомобиля расположится длинный изогнутый экран с 6-дюймовой приборной панелью и 15,5-дюймовым основным экраном. Также будет проекционный дисплей с дополненной реальностью. Всё это будет работать под управлением FAW.OS собственной разработки.

Слепые предзаказы в Китае уже начались, цена пока не сообщается, но первые покупатели получат пожизненную гарантию и бесплатное пожизненное обслуживание.