BYD и UzAuto запустят завод по производству электромобилей и гибридов

Китайская компания BYD Auto строит собственный завод в Узбекистане под названием BYD Uzbekistan Factory. Это будет совместное с UzAuto предприятие, передает Day.Az со ссылкой на UzAuto.

Новый завод создают на базе уже существующего завода Jizzakh Auto в Джизакской области, поэтому к работе предприятие приступит уже нынешней осенью. Завод будет выпускать автомобили на новых видах энергии (NEV): так в Китае называют гибриды и электрокары.

BYD Uzbekistan Factory является первым совместным предприятием китайского производителя электромобилей за пределами Китая, что стало возможным благодаря производственным достижениям узбекского автомобилестроения и экономической привлекательности Узбекистана.

На первоначальном этапе BYD Uzbekistan Factory сможет выпускать более 50 тысяч автомобилей двух моделей: седана Chazor (Destroyer 05) и кроссовера Song Plus. Это гибриды с системой BYD DM-i. В Казахстане цены на них составляют в пересчёте на наши деньги 2,26 млн и 2,6 млн рублей соответственно.

В перспективе планируется наладить производство автомобилей по полному циклу (штамповка, сварка, покраска, сборка). Это позволит создать на предприятии более 2 тысяч новых рабочих мест.