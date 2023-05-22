Самый доступный Lexus LBX 2024

Компания Lexus опубликовала первые изображения совершенно новой модели под названием Lexus LBX, которая будет представлена 5 июня на специальном мероприятии в Милане, Италия, передает Day.Az.

Премиальное подразделение Toyota больше ничего не говорит об автомобиле, но, как пишет motor1.com, речь может идти о премиальной модели на базе Toyota Yaris Cross.

Слухи о кроссовере Lexus начального уровня циркулируют в Интернете с мая 2020 года. Тогда говорилось, что он будет называться Lexus BX, но новые торговые марки подтвердили, что автомобиль получит название Lexus LBX.

Ожидается, что новый Lexus LBX, построенный на платформе TNGA-B, как и Toyota Yaris Cross, получит гибридную полноприводную версию с трехцилиндровым 1,5-литровым бензиновым двигателем и электродвигателем. Суммарная мощность составит 114 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч у Toyota Yaris Cross занимает 11,8 секунды. Существует также негибридная переднеприводная модель с 1,5-литровым двигателем мощностью 123 л.с., механической коробкой передач или вариатором.