Бестселлер Cadillac Escalade получит электрическую версию

Самый большой и самый прибыльный внедорожник Cadillac получает электрическую версию. Компания наконец подтвердила, как она будет называться - Escalade IQ, передает Day.Az со ссылкой на Caranddriver.

Наряду с подтверждением названия, о котором ходили слухи с тех пор, как GM зарегистрировала товарные знаки Escalade IQ и Escalade IQL еще в 2021 году, Cadillac опубликовала тизер, на котором крупным планом показано название модели на её кузове.

Ранее в этом году вице-президент Cadillac Рори Харви подтвердил, что в 2023 году дебютируют три новые электрические модели, включая Escalade IQ. Выход новой модели состоится в 2024 году.

Cadillac Escalade IQ 2024 года будет использовать аккумуляторную технологию GM Ultium. Ожидается, что он получит аккумуляторную батарею емкостью примерно 177 кВт•ч и три электродвигателя мощностью 830 л.с. или более. Он почти наверняка будет весить более четырех тонн.

Издание Car and Driver опубликовало рендер, который был создан на основании различных утечек.

Новая информация ожидается позже в этом году.