Opel представил обновленную Corsa шестого поколения

Немецкий Opel представил обновленный компактный хетчбэк Corsa шестого поколения, говорится в сообщении пресс-службы бренда. Автомобиль получил новую внешность и улучшенные силовые агрегаты. Продажи начнутся в четвертом квартале 2023 года, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Теперь Opel Corsa оснащается новой передней панелью Vizor и матричными фарами Intelli-Lux LED с 14 светодиодными элементами, которые не ослепляют проезжающих навстречу водителей.



Задняя часть и салон остались прежними. В интерьере изменен только рычаг переключения передач и установлен другой трехспицевый мультируль. Кроме того, появилась 10-дюймовая мультимедийная система, работающая на процессоре Snapdragon.

Впервые в истории модели Opel предложит Corsa с гибридными силовыми установками. В их основе 1,2-литровый турбомотор мощностью 100 или 136 л.с., вместе с которым будет работать 48-вольтовый стартер-генератор.

Электрическая версия хетча поменяла название с Corsa-e на Corsa Electric. Теперь базовая версия Corsa Electric с 136-сильным электромотором будет оснащаться более емкой батареей, благодаря чему запас хода вырастет до 357 км на одной зарядке по методике WLTP. Появилась и более производительная комплектация, в которой двигатель выдает уже 156 л.с., а на одной зарядке электрокар сможет преодолевать до 402 км.