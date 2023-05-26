Чем удивит покупателей новая BMW 5-й серии

Компания BMW, долго подогревавшая интерес потребителей к новой 5-й серии всевозможными тизерами, наконец провела полноценную премьеру новинки. Автомобиль стал крупнее, "злее", экологичнее. Однако самые любопытные изменения произошли в моторной гамме, передает Day.Az со ссылкой на Автовзгляд.

Так, покупателям предложат три бензиновые версии новой BMW 5-й серии (на 208, 258 и 381 л. с.), дизельную (на 197 л. с.), две гибридные (299 и 489 сил), а также две полностью электрические (340 и 601 л. с.) - чисто "зеленые" модификации i5 появились у "пятерки" впервые. Обеим положена 81,2-киловаттчасная батарея: базовая i5 eDrive40 может пройти на одном заряде аккумулятора до 582 км, а старшая i5 M60 xDrive - до 516 км.

Все автомобили располагают адаптивными LED-фарами, рулевым механизмом с переменным передаточным отношением, колесными дисками 18 или 19 диаметра. За дополнительную же плату можно оснастить машину заниженной спортивной подвеской, адаптивными амортизаторами, системами полноуправляемого шасси и подавления кренов.

Что касается "комфортных" и "безопасных" опций, то их у "восьмой" BMW 5-й серии столько, что проще перечислить то, чего в списке оборудования не найти. Посему выделим лишь самое любопытное и новое. А именно - персональное световое приветствие для рулевого, возможность отпирать/запирать двери и запускать мотор с помощью смартфона или "умных" часов, доступ к потоковому видео и даже играм.

В некоторых странах будет доступен и продвинутый комплекс Driving Assistant Professional с электронным помощником при движении по магистралям Highway Assistant. Разумеется, он способен удерживать автомобиль в выбранной полосе, соблюдать дистанцию до впереди идущих машин, перестраиваться по команде водителя. Причем отдавать эту самую команду можно как при помощи рычажка поворотника, так и глазами - надо лишь посмотреть в "нужное" боковое зеркало.

Остается добавить, что продажи новой BMW 5-й серии стартуют грядущей осенью.