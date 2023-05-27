Секретные данные об автопилоте Tesla оказались в сети

Источники в компании Tesla опубликовали секретные данные, касающиеся проблем системы автопилота. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам главного редактора сетевого медиа Себастьяна Маттеса, информацию им прислали несколько источников, работающих в Tesla. Архив размером 100 гигабайт содержит тысячи отчетов о проблемах, с которыми сталкивались владельцы электрокаров бренда в процессе работы автопилота. В документе оказалась информация о 2400 проблемах, касающихся произвольного разгона автомобиля, и 1500 отчетов о произвольном торможении.

Инсайдеры рассказали, что данные собирались с начала 2015-го по март 2022 года. В ряде случаев подозрительное поведение автопилота не приводило к ДТП, в других ситуациях автомобили "оказывались в кювете, врезались в стены или другие машины". По словам источников, посвященный проблемам документ является внутренним и описывает, как сотрудники поддержки клиентов должны реагировать на проблемы.

Так, в одной из глав говорится, что заключение о той или иной проблеме запрещается раскрывать, копировать и дословно передавать - даже владельцам электромобилей, которые оказались в ДТП по вине автопилота. "Информация должна быть передана клиенту только устно", - отмечается в сообщении.

Журналисты Handelsblatt обратились в Tesla за комментарием, но в ответ получили требование удалить "украденные у компании данные" со своего сайта.