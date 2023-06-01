Toyota Alphard нового поколения
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В Сети появились живые фото нового поколения иконы класса - минивэна Toyota Alphard. Официальная премьера автомобиля ожидается лишь в июле, но авто уже предстало на фото, причём сразу с соплатформенным минивэном Vellfire, передает Day.Az со ссылкой на Auto.ru.

Новая модель Alphard не утратит свою каноническую черту - огромную решётку радиатора. Более того: решётка может стать ещё побольше. Она по-прежнему будет интегрирована с головной оптикой, а противотуманные фары встроены в характерные вставки в нижней части бампера по углам.

Это новая Toyota Alphard. Живые фото опубликованы за месяц до премьеры

Если у Alphard решётка радиатора с модными нынче трёхмерными элементами, то у Vellfire - с крупными горизонтальными планками. Разнится у минивэнов и оформление задней части.

Это новая Toyota Alphard. Живые фото опубликованы за месяц до премьеры

Это новая Toyota Alphard. Живые фото опубликованы за месяц до премьеры

Согласно предварительным данным, автомобили будут построены на платформе TNGA-K, как у Lexus LM второго поколения. Они получат переработанные салоны, новые опции и новые силовые установки: скорее всего, у Alphard больше не будет шестицилиндрового бензинового мотора - двигатели будут исключительно четырёхцилиндровыми, с наддувом либо электрической надстройкой.