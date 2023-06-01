Toyota Alphard нового поколения

В Сети появились живые фото нового поколения иконы класса - минивэна Toyota Alphard. Официальная премьера автомобиля ожидается лишь в июле, но авто уже предстало на фото, причём сразу с соплатформенным минивэном Vellfire, передает Day.Az со ссылкой на Auto.ru.

Новая модель Alphard не утратит свою каноническую черту - огромную решётку радиатора. Более того: решётка может стать ещё побольше. Она по-прежнему будет интегрирована с головной оптикой, а противотуманные фары встроены в характерные вставки в нижней части бампера по углам.

Если у Alphard решётка радиатора с модными нынче трёхмерными элементами, то у Vellfire - с крупными горизонтальными планками. Разнится у минивэнов и оформление задней части.

Согласно предварительным данным, автомобили будут построены на платформе TNGA-K, как у Lexus LM второго поколения. Они получат переработанные салоны, новые опции и новые силовые установки: скорее всего, у Alphard больше не будет шестицилиндрового бензинового мотора - двигатели будут исключительно четырёхцилиндровыми, с наддувом либо электрической надстройкой.