Toyota объявила, что начнет производство аккумуляторного электрического внедорожника, начиная с 2025 года, на заводе Toyota Motor Manufacturing, штат Кентукки, раположенном в Джорджтауне, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

"Это невероятная новость, которая продвигает Кентукки как центр сегмента электромобилей", - заявил губернатор Энди Бешир в опубликованном пресс-релизе.

Этот автомобиль является первым полностью электрическим трехрядным. внедорожником и первым электромобилем Toyota, построенным в США.

"Рынок трехрядных внедорожников, как мы уже видели, расширяется, и электрификация этих продуктов, как мы видим, меняется, люди все больше переходят на электромобили", - сказала Сьюзан Элкингтон, президент Toyota Kentucky.

Чтобы поддержать производство этого внедорожника в Кентукки, Toyota также объявила о дополнительных инвестициях в размере 2,1 млрд долларов в свой завод по производству аккумуляторов в Северной Каролине для новой инфраструктуры в Кентукки.

Три года назад Toyota открыла новый покрасочный цех в Кентукки, что помогло освободить место на объекте. В 2021 году Toyota объявила об инвестициях в размере 461 миллиона долларов в завод в Кентукки, чтобы расширить производственные возможности для создания более крупных электромобилей с аккумуляторными батареями к 2025 году.

"Наше путешествие сюда, в Кентукки, на самом деле началось ещё несколько лет назад, - сказал Элкингтон. - Мы вносим эти изменения и по-прежнему поддерживаем текущее производство, что обеспечивает занятость всех членов нашей команды".

Toyota должна будет внедрить новый процесс сборки аккумуляторных батарей на заводе в Джорджтауне. В настоящее время Toyota не планирует менять работу на заводе в Джорджтауне в связи с выпуском нового электрического внедорожника. Элкингтон сказал, что некоторые сотрудники начнут переходить на должности по производству электромобилей.