https://news.day.az/autonews/1572302.html Эрдоган показал электрокар Togg президенту ОАЭ
Эрдоган показал электрокар Togg президенту ОАЭ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган показал прибывшему в республику с рабочим визитом президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну турецкий электрокар Togg.
Как сообщает в субботу канцелярия турецкого лидера, стороны провели переговоры за закрытыми дверями, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В Стамбуле в аэропорту имена Ататюрка Аль Нахайяна встречали также новый глава национальной разведки Ибрагим Калын и главный советник Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч. Там же прошла презентация Togg. Президент ОАЭ сел на водительское сиденье машины, осмотрел салон и спросил Эрдогана о технических особенностях машины.
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