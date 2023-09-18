Представлен Tushek Aeon, который «будет доминировать в мире гиперкаров»

Словенский автопроизводитель Tushek представил совершенно новый гиперкар Tushek Aeon, который "будет доминировать в мире гиперкаров". Это довольно смелое заявление, которое производитель подтверждает заявленными характеристиками, передает Day.Az со ссылкой на Carbuzz.

У Aeon будет два варианта силовой установки: подключаемый гибридный электрический двигатель V8 (PHEV) и полностью электрическая версия. Aeon V8 PHEV обещает развивать мощность 1930 л.с. при массе 1480 кг. Tushek утверждает, что эта версия имеет замечательное соотношение мощности к массе 1,3:1.

Электромобиль предлагает более высокое соотношение мощности к массе - 1,7:1. Это стало возможным благодаря полностью электрической трансмиссии, которая выдает колоссальные 2500 л.с., при этом автомобиль весит чуть менее 1600 кг.

Автомобиль будет тягаться с Lotus Evija и Rimac Nevera. Последний стал самым быстрым серийным электромобилем на Нюрбургринге, опередив Tesla Model S Plaid на целых 20 секунд.

"Aeon знаменует собой новый рассвет в производстве гиперкаров, где персонализация находится на переднем плане. Каждый автомобиль индивидуально адаптирован к своему владельцу, чтобы создать беспрецедентную связь. Наша концепция запуска позволяет клиентам полностью настроить интерьер автомобиля. Это отличает нас от других поставщиков по всему миру и гарантирует, что каждый автомобиль действительно уникален", - сказал Альоса Тусек, генеральный директор и основатель Tushek.

Полные характеристики Tushek Aeon автопроизводитель раскроет до конца сентября.