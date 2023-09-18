Редкую 70-летнюю Alfa Romeo выставили на продажу

Редкий автомобиль Alfa Romeo 1900 C Sprint Ghia Supergioiello 1953 года выпуска выставлен на аукцион Car & Classics. До окончания торгов остается около недели, но уже сейчас за автомобиль предлагают 75 тыс. евро, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Этот Alfa Romeo 1900 C Sprint Ghia Supergioiello 1953 был участником ралли Монте-Карло 1955 года, а также множества других гонок того периода. Продавец утверждает, что ателье Ghia сделало всего 18-20 таких автомобилей, а до нашего времени сохранились только три или четыре машины.

Данный автомобиль был отреставрирован компанией Cognolato в Италии, после чего проехал всего 78 километров. Он имеет право на участие в Mille Miglia Storica, а также во многих других престижных мероприятиях. Кроме того, автомобиль выиграл награду Best in Show на автосалоне в Эссене в 2016 году и принял участие в конкурсе элегантности Villa d'Este 2021 года.

Характеристики машины: