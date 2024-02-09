Определен порядок утилизации автомобилей

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Положение о проведении в установленном порядке государственной регистрации и постановке на учет по государственной регистрации механических транспортных средств и их прицепов".

Как сообщает Day.Az, согласно решению, перед утилизацией транспортное средство должно быть снято с государственной регистрации.

С этой целью владелец транспортного средства или иное лицо, имеющее право распоряжаться им, обращается в органы, предусмотренные настоящим Положением. В течение трех рабочих дней после поступления заявления соответствующим органом принимается решение о снятии транспортного средства с постоянного учета по государственной регистрации или об отказе в этом с указанием причин, о чем заявитель уведомляется в письменной форме:

- при наличии вступившего в законную силу решения суда о конфискации транспортного средства в качестве административного взыскания или о его специальной конфискации в качестве уголовно-правовой меры;

- при наличии в отношении владельца транспортного средства или иного лица, имеющего право на него, решения по делу об административных правонарушениях касательно правил дорожного движения, обеспечения безопасности дорожного движения и пользования автомобильными дорогами, вынесенного компетентным органом (должностным лицом), исполнение которого не отложено или исполнение которого не отсрочено, вступившего в законную силу и не исполненного окончательного решения суда;

- при наличии вступившего в законную силу и не исполненного окончательного решения суда в отношении владельца транспортного средства или иного лица, имеющего на него право, о применении штрафа в качестве наказания за преступления, связанные с нарушением безопасности движения и правил эксплуатации транспортных средств или иных уголовно-правовых мер;

- в случае ареста или обременения на транспортное средство;

- при отсутствии заключения в случаях и порядке, установленных нормативными правовыми актами, о списании транспортных средств, принадлежащих государственным предприятиям, управлениям и организациям, а также юридическим лицам с долей государства в уставном капитале.

При передаче транспортных средств на утилизацию органом, осуществляющим государственную регистрацию, они снимаются с постоянного учета по государственной регистрации решением этого органа с соблюдением требований настоящего Положения. При этом наличие неоплаченных штрафов не является препятствием для снятия транспортного средства с постоянного учета по государственной регистрации.