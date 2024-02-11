https://news.day.az/autonews/1636324.html В Саудовской Аравии появились полицейские машины будущего - ВИДЕО
В Саудовской Аравии появились полицейские машины будущего - ВИДЕО
В Саудовской Аравии появились полицейские машины будущего.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Электрокар Lucid Air оснащен дроном на крыше, который будет осматривать местность в поисках преступников или пропавших людей.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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