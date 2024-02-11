В Саудовской Аравии появились полицейские машины будущего

В Саудовской Аравии появились полицейские машины будущего.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Электрокар Lucid Air оснащен дроном на крыше, который будет осматривать местность в поисках преступников или пропавших людей.

Представляем вашему вниманию данное видео: