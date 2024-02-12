Audi A7 Avant впервые показали целиком

Немецкий бренд Audi электрифицирует свою линейку перед переходом на полностью электромобили в 2026 году. Однако еще несколько моделей с двигателями внутреннего сгорания все еще находятся в разработке, передает Day.Az со ссылкой на Motor1.

Бренд планирует использовать для этих моделей ДВС нечетные номера, то есть A7 - это то, что раньше выпускали под названием A6. Недавние шпионские снимки позволили motor1 создать эксклюзивные рендеры новинки.

A7 Avant будет иметь более широкую решетку радиатора Singleframe с горизонтальными хромированными планками, а также тонкие светодиодные фары и большие воздухозаборники по углам бампера.

Новый универсал Audi получит широкие колесные арки в выдвижные дверные ручки, которые улучшают аэродинамику автомобиля. Задняя часть оснащена светодиодной полосой, которая охватывает всю ширину кузова.

В настоящее время A6 и A6 Avant предлагают бензиновые, дизельные и подключаемые гибридные силовые агрегаты, в зависимости от рынка. Сообщается, что седан A7 и его аналог-универсал получат новые силовые агрегаты "мягкий гибрид" и PHEV.

Ожидается, что Audi сначала представит седан A7, а затем универсал Avant.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!