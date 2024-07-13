Начинается регистрация на участие в шествии классических автомобилей в Баку

25 августа в Баку пройдут шествие и выставка классических автомобилей, организованные Автомобильной федерацией Азербайджана (АФА).

Как сообщает Day.Az, в ставшем традиционным шествии примут участие автомобили, выпущенные до 1984 года. Для участия в шествии владельцы классических автомобилей могут зарегистрироваться, обратившись по адресу электронной почты АФА [email protected] или по номеру (+99450) 295 01 00 до 15 августа.

Перед шествием в Приморском национальном парке будет организована выставка классических автомобилей. Помимо автомобилей, зарегистрированных в АФА, в шествии по маршруту Приморский национальный парк - Центр Гейдара Алиева - Dreamland Golf Club примут участие некоторые классические автомобили, представленные в постоянной экспозиции Центра Гейдара Алиева. Каждый из этих автомобилей, выпущенных в разные годы, привлечет внимание не только своим внешним видом, отличающимся от современных автомобилей и вызывающим ностальгические чувства, но и интересной историей.

В конце маршрута в Dreamland Golf Club состоится выставка классических автомобилей. У каждого будет возможность сделать красивое фото на фоне этих автомобилей и узнать больше об истории и особенностях классических автомобилей. Здесь будет представлена ​​концертно-развлекательная программа в стиле ретро с участием известных исполнителей, а также будут выбраны победители в различных номинациях по викторинам, одежде и автомобилям.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!