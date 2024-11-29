Porsche 911 GT3 RS Manthey: больше тонны прижима и заявка на рекорд Нюрбургринга

Porsche 911 GT3 RS обзавелся трековым пакетом Manthey. Такой спорткар генерирует больше тонны прижимного усилия, оснащен электронноуправляемыми двухклапанными амортизаторами с раздельными регулировками уровней сжатия и отбоя и усиленной тормозной системой. Двигатель прежний - оппозитная "шестерка" 4.0 мощностью 525 лошадиных сил и 465 Нм крутящего момента. Коробка передач - семиступенчатый "робот" PDK, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Спустя два года изнурительных тестов Porsche 911 GT3 RS (992) наконец получил трековый пакет Manthey Kit. Разработан он Porsche Development Centre совместно с инженерами команды Manthey Racing и позволяет увеличить прижимную силу до уровня какого-нибудь гиперкара. На 285 километрах в час 911 GT3 RS с Manthey Kit генерирует тонну с плюсом прижима (было 860 кг), что обеспечивает более высокую скорость в поворотах и положительно сказывается на общей стабильности.

На машину ставят увеличенный сплиттер, передние крылья с закрылками Герни и плавник-стабилизатор от спортпрототипа 963, совмещенный с углепластиковой панелью, заменяющей заднее стекло. Сзади всё внимание на себя оттягивает антикрыло с несколькими рабочими плоскостями, системой DRS и увеличенными торцевыми пластинами, а также огромный диффузор, ускоряющий воздушный поток под днищем и прижимающий спорткар к дороге.

Помимо аэродинамических элементов, в Manthey Kit входит полуактивная подвеска с перенастроенными под возросшую нагрузку пружинами и электронноуправляемыми двухклапанными амортизаторами. Данные для подстройки жесткости они получают от четырех датчиков ускорений на колесах и трех на кузове. Тормозные магистрали заменены на стальные, а для машин с улеродкерамикой вдобавок доступны гоночные термостойкие колодки.