Обнародован рейтинг самых популярных автомобилей в мире

Аналитическое агентство Focus2Move сформировало рейтинг самых продаваемых автомобилей в мире.

Как передает Day.Az, в январе 2025 года первым по числу проданных машин стал бренд Toyota: корпорация реализовала более 706 тыс. машин.

На втором месте с результатом 395,8 тыс. машин оказался немецкий концерн Volkswagen, на третьем - японская Honda (278 тыс. машин), на четвертом Ford (270,4 тыс. машин).

В десятку самых продаваемых вошли также Hyundai, Nissan, Kia, Chevrolet, BYD и Geely. При этом Geely, реализовавшая в январе 190,6 тыс. автомобилей, поднялась в рейтинге сразу на 4 пункта.