Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) были вакцинированы 58 человек.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 25, вторую дозу получили 7 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины, составило 25, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получил 1 человек.