Yumurta seçərkən bu səhvləri etməyin - Diqqət
Yumurta gündəlik qidalanmada ən çox istifadə olunan məhsullardan biridir. Lakin bir çox insan yumurta alarkən bəzi vacib məqamlara diqqət etmir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər xəbərdarlıq edir ki, aşağıdakı məqamları bilmədən yumurta almaq həm sağlamlıq, həm də keyfiyyət baxımından risklidir:
Tarixə diqqət edin: Yumurta qablaşdırmasının üzərində istehsal və son istifadə tarixi göstərilir. Həmişə daha təzə tarixli məhsulları seçmək tövsiyə olunur.
Qabığa baxın: Çatlamış, ləkəli və ya kirdən təmizlənməmiş yumurtalar bakteriya daşıya bilər. Belələri alınmamalıdır.
Rəng fərqi aldatmasın: Ağ və ya qəhvəyi yumurtanın qida dəyərində ciddi fərq yoxdur. Fərq yalnız toyuğun cinsindən asılıdır.
Soyuducuda saxlanma: Yumurta otaq temperaturunda uzun müddət qaldıqda tez xarab ola bilər. Aldıqdan sonra mütləq soyuducuda saxlayın.
"Suda batma testi": Evdə şübhəli yumurtanı yoxlamaq üçün stəkana su qoyun. Əgər yumurta dibə batırsa təzədir, üzdə qalırsa köhnədir.
Etiket məlumatı: "Orqanik", "azad gəzən" və ya "ferma" yazıları istehsal üsulu haqqında məlumat verir. Bu göstəricilərə diqqət etmək sağlam və keyfiyyətli seçim etməyə kömək edir.
