Prezident İlham Əliyevin Kopenhagendə Fransa Prezidenti ilə görüşü olub

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin oktyabrın 2-də Kopenhagendə Fransa Respublikasının Prezidenti Emmanuel Makron ilə görüşü olub.

Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.

