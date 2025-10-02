https://news.day.az/azerinews/1785107.html Prezident İlham Əliyevin Kopenhagendə Fransa Prezidenti ilə görüşü olub - FOTO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin oktyabrın 2-də Kopenhagendə Fransa Respublikasının Prezidenti Emmanuel Makron ilə görüşü olub. Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir. Xəbər yenilənəcək
