Mütəmadi istifadə edilməsi tövsiyə olunan yeddi məhsul
Bəzi inqrediyentlər sağlamlığımıza müsbət təsir göstərə bilər.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu prosesi asanlaşdırmaq üçün tədqiqatçılar 1000-dən çox xam məhsulu təhlil edib. Aşağıda onlardan yeddisinə dair təqdimat var:
Badam
Badam E vitamini və faydalı yağlarla zəngindir. Xolesterinin səviyyəsini azaltmaq və bağırsaqların fəaliyyətini yaxşılaşdırmaqla ürək-damar sisteminin işini gücləndirir. 12 həftə ərzində hər gün badamın qəbulu iltihabı azaldır və butiratın (yoğun bağırsaq hüceyrələrini qidalandıran və bağırsaq divarlarını möhkəmləndirən yağ turşusu) miqdarını artırır. Bütöv və üyüdülmüş badam yarımfabrikatlardan daha faydalıdır.
İspanağı əvəz edən tərəvəz - manqold
Manqold betalainlər (neyroprotektorlar) və nitratlar (qan dövranını yaxşılaşdırır və qan təzyiqini azaldır), həmçinin çoxlu miqdarda antioksidantlar (kversetin), maqnezium və K vitamini ehtiva edir. Qida maddələrini qorumaq üçün onu həddindən artıq bişirməyin, çünki ən çox faydalı maddələr yarpaqlarda toplanır.
Vəzəri
Yüksək qida sıxlığına görə ən yaxşı bitki mənşəli antidepresant hesab olunur. Xərçəng hüceyrələrinin böyüməsini ləngidə bilən fenetilizotiosianatla, həmçinin B qrupu vitaminləri, C, E vitaminləri və göz sağlamlığı üçün faydalı luteinlə zəngindir.
Çuğundur yarpaqları
Onlar tez-tez çölə atılır, lakin yarpaqlarda kökündən daha çox zülal, mineral maddələr və K vitamini olur. Onların istifadəsi "pis" xolesterinin səviyyəsinin azalması və DNT-nin oksidləşdirici zədələnmədən qorunması ilə əlaqələndirilir. Laboratoriya tədqiqatları göstərir ki, həzm edildikdən sonra da bioloji fəallığını saxlayır.
Çia toxumları
Omeqa-3 yağ turşuları, lif və B qrupu vitaminləri ilə zəngindir. Ürək və immun sisteminin sağlamlığını dəstəkləyir. Problem ondadır ki, onları bütöv halda yedikdə qida maddələri daxilində qalır. Omeqa yağlarının daha əlçatan olması üçün toxumları istehlakdan əvvəl üyütmək lazımdır.
Balqabaq toxumları
Ürək sağlamlığı üçün faydalı olan linolenik və oleik turşuları ehtiva edir və toksinlərə qarşı neyroprotektiv xüsusiyyətlərə malikdir. Onların istifadəsi narahatlığın azalması, yaddaşın və koqnitiv qabiliyyətlərin yaxşılaşması ilə əlaqələndirilir. Qovrulmuş toxumlar xam toxumlardan daha faydalı ola bilər, çünki qovrulma zamanı daha çox antioksidant ayrılır.
Zəncirotu yarpaqları
Əlavəsiz və çox miqdarda istifadə edildikdə, A, C, K vitaminləri və flavonoidlərlə zəngin olur. İltihabəleyhinə və potensial xərçəngə qarşı təsirə malikdir. Onları salatlara, şorbalara əlavə etmək və ya çay əvəzedicisi kimi istifadə etmək olar.
