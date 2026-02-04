https://news.day.az/azerinews/1813983.html Bakıda bıçaqlanan ata öldü - 15 yaşlı qızı saxlanıldı Bakıda bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bıçaqlanan 49 yaşlı Rüfət Haşımovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisə Nizami rayonu ərazisində qeydə alınıb. Cinayəti onun 15 yaşlı qızının törətməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Yeniyetmə saxlanılıb.
Bakıda bıçaqlanan ata öldü - 15 yaşlı qızı saxlanıldı
Bakıda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bıçaqlanan 49 yaşlı Rüfət Haşımovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Hadisə Nizami rayonu ərazisində qeydə alınıb.
Cinayəti onun 15 yaşlı qızının törətməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Yeniyetmə saxlanılıb.
Qeyd edək ki, ilkin məlumata görə, R.Haşımov həyat yoldaşını döydüyü üçün qızı müdaxilə edib. Həmin vaxt bədbəxt hadisə baş verib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре