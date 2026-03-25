Qoz, badam və püstə qarşı-qarşıya: Budur ən faydalı çərəz
Mütəmadi çərəz istehlakının ürək sağlığından koqnitiv funksiyalara qədər geniş bir sahədə müsbət təsirləri olduğu elmi faktlarla sübut edilib. Bəs ən faydalı çərəz hansıdır?
Milli.Az xəbər verir ki, çərəzlərdoymamış yağlar, bitki mənşəli zülallar, lif və antioksidantlarla zəngin tərkibi sayəsində sağlam qidalanmanın təməl daşlarından biri hesab olunur. Ürək-damar xəstəlikləri və yüksək triqliserid səviyyəsi ilə mübarizədə kritik rol oynayan bu qidaların növlərinə görə faydaları aşağıdakı kimi sıralanıb:
Çərəzlərin spesifik faydaları
Pekan qozu: İllinoys Texnologiya İnstitutunun araşdırmalarına görə, bu qoz növü ürək-damar sağlamlığı göstəricilərini yaxşılaşdırır. Tərkibindəki yüksək polifenol sayəsində antioksidant fəallığı artıraraq yağların oksidləşməsinin qarşısını alır.
Adi qoz: ABŞ Qida və Dərman Administrasiyası (FDA) tərəfindən ürək sağlığına faydası rəsmən təsdiqlənmiş yeganə çərəzdir. Bitki mənşəli Omeqa-3 (ALA) ilə zəngin olan qoz, beyin sağlamlığını və maddələr mübadiləsini dəstəkləyir. Gündəlik 30 qramdan çox qoz istehlakı "pis" xolesterolu aşağı salır, yaddaşı və zehni sürəti artırır.
Badam: Lif tərkibi ən yüksək olan çərəzlərdən biridir. Həzm sistemi, qan şəkərinə nəzarət və bağırsaq mikroflorasının qorunmasında vacib rol oynayır. E vitamini ilə zəngin olan badamın gündəlik 42-50 qram istehlakı hüceyrələri oksidləşdirici zədələrdən qoruyur.
Püstə: Aşağı kalori və yüksək zülal dəyərinə malikdir. B vitaminləri və fol turşusu tərkibi ilə DNT-nin bərpası və qırmızı qan hüceyrələrinin istehsalı kimi həyati prosesləri dəstəkləyir. Həmçinin əzələ bərpası üçün lazım olan "valin" amin turşusu ilə çox zəngindir.
Braziliya qozu: İmmunitet sistemi üçün kritik olan selenium mineralının ən güclü təbii mənbəyidir. Lakin mütəxəssislər xəbərdarlıq edir ki, seleniumun bədəndə həddindən çox toplanması toksik təsir yarada bilər, buna görə də gündəlik istehlak 1 və ya 2 ədədlə məhdudlaşdırılmalıdır.
